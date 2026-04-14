Dopo 16 anni di governo di Viktor Orbán, l’Ungheria vede un cambiamento politico con l’insediamento di Péter Magyar come nuovo premier. Orbán ha guidato il paese per un lungo periodo, lasciando ora spazio a una leadership diversa. La questione dei diritti LGBTQ+ è tra le tematiche più discusse, considerando le leggi approvate negli ultimi anni. Restano da vedere come si evolveranno le politiche in questo ambito con il nuovo governo.

Viktor Orbán, l’ex primo ministro ungherese, ha governato l’Ungheria per 16 anni continuativi. Ora che una vera e propria era è giunta al termine, il potere passa nelle mani di Péter Magyar. Nella serata del 12 aprile è giunta la notizia della sua vittoria alle elezioni, un evento visto nel complesso come un cambio di rotta rispetto alle vecchie politiche di Orbán. Quest’ultimo, infatti, ha costruito negli anni una struttura legislativa estremamente rigida difficile da smantellare in tempi brevi. Tra le questioni più urgenti e delicate figura proprio la condizione della comunità LGBTQ+. Se Magyar è stato molto chiaro sulla corruzione, la stagnazione economica e il desiderio di riavvicinarsi all’Europa, sulla questione concernente i diritti delle persone LGBTQ+ la sua posizione è risultata piuttosto vaga, se non del tutto assente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ungheria dopo Orbán: nuova era con Magyar, ma i diritti LGBTQ+?

Ungheria, Péter Magyar vince e chiude l’era Orbán: nasce una nuova destra europeaLa notte elettorale ungherese segna una frattura che va oltre i confini nazionali.

L’Ungheria volta pagina, dopo 16 anni finisce l’era Orbán: chi è il nuovo presidente Péter MagyarLe elezioni parlamentari del 12 aprile 2026 segnano una svolta per l’Ungheria, decretando la fine di un’era politica durata 16 anni.

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