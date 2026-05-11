Unioni civili dieci anni dopo | la svolta dei diritti e i passi avanti ancora in corso

Dieci anni fa, l’Italia ha approvato in via definitiva una legge che ha segnato un momento importante nel riconoscimento delle unioni civili. L’11 maggio 2016, il Parlamento ha dato il via libera a una norma che regolamenta i diritti delle coppie non sposate, aprendo la strada a una maggiore tutela legale. Da allora, sono stati fatti passi avanti, anche se alcune questioni sono ancora in fase di discussione.

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