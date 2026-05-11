Unioni civili dieci anni dopo | la svolta dei diritti e i passi avanti ancora in corso

Da newsagent.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci anni fa, l’Italia ha approvato in via definitiva una legge che ha segnato un momento importante nel riconoscimento delle unioni civili. L’11 maggio 2016, il Parlamento ha dato il via libera a una norma che regolamenta i diritti delle coppie non sposate, aprendo la strada a una maggiore tutela legale. Da allora, sono stati fatti passi avanti, anche se alcune questioni sono ancora in fase di discussione.

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  Dieci anni fa l’Italia compiva un passaggio storico sul fronte dei diritti civili. L’11 maggio 2016 il Parlamento approvava in via definitiva la legge n.76, conosciuta come legge Cirinnà, introducendo per la prima volta nel sistema giuridico italiano il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso attraverso l’istituto delle unioni civili. Un provvedimento che ha segnato una svolta per migliaia di persone, colmando un vuoto normativo che per anni aveva lasciato molte coppie prive di tutele giuridiche fondamentali. Con la legge sono stati riconosciuti diritti legati all’assistenza sanitaria, alla successione, alla pensione di reversibilità, alla gestione del patrimonio comune e al riconoscimento reciproco all’interno del nucleo familiare.🔗 Leggi su Newsagent.it

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