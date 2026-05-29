L’Unione Europea e l’Ungheria hanno raggiunto un accordo per sbloccare 16,4 miliardi di euro di fondi europei destinati al paese. Questo accordo permette anche il ritorno del paese al programma Erasmus, che consente agli studenti di partecipare a scambi internazionali. La decisione segna una svolta nelle relazioni tra Bruxelles e Budapest, dopo periodi di tensione e blocchi. La cifra comprende fondi destinati a vari settori, senza ulteriori dettagli sui piani di utilizzo.

Roma, 29 maggio 2026 – Unione europea e Ungheria hanno finalmente trovato un’intesa per sbloccare 16,4 miliardi di euro di fondi europei destinati a Budapest. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando in conferenza stampa a Bruxelles insieme al nuovo premier ungherese, Péter Magyar, vincitore delle elezioni che lo scorso 12 aprile hanno posto fine a 16 anni di dominio politico del leader di Fidesz, Viktor Orbán, e a una lunga stagione di scontri con Bruxelles. L’accordo prevede lo sblocco di 10 miliardi di euro di risorse del Pnrr ungherese congelate durante il precedente governo, di 4,2 miliardi dai fondi di coesione e di altri 2,2 miliardi legati alle riforme sulla libertà accademica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ungheria, svolta con Bruxelles: sbloccati 16,4 miliardi e ritorno in Erasmus

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