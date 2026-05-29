Un’estate di concerti Da Vasco a Cremonini Spettacoli imperdibili

Notizia in breve

L’estate in Emilia-Romagna prevede numerosi concerti e rassegne musicali, con artisti come Vasco Rossi e Cesare Cremonini. Le manifestazioni all’aperto si svolgeranno in diverse località, offrendo spettacoli di generi vari tra pop, elettronica e jazz. La stagione musicale si svolge in spazi pubblici e temporanei, coinvolgendo un ampio pubblico. Le date e le location sono state annunciate e si concentrano principalmente nei mesi più caldi dell’anno.