Un’estate di concerti Da Vasco a Cremonini Spettacoli imperdibili
L’estate in Emilia-Romagna prevede numerosi concerti e rassegne musicali, con artisti come Vasco Rossi e Cesare Cremonini. Le manifestazioni all’aperto si svolgeranno in diverse località, offrendo spettacoli di generi vari tra pop, elettronica e jazz. La stagione musicale si svolge in spazi pubblici e temporanei, coinvolgendo un ampio pubblico. Le date e le location sono state annunciate e si concentrano principalmente nei mesi più caldi dell’anno.
È l’estate delle tante rassegne quella alle porte, che trasformerà anche quest’anno l’ Emilia-Romagna in un festival senza confini, a cielo aperto, dove potersi perdere in un oceano di suoni tra pop, elettronica e jazz. Si inizia questa sera a Scandiano (Reggio Emilia), con il concerto inaugurale del Love Festival, che in piazza Fiume ospita Dardust con il suo ‘Urban Impressionism Tour’, un omaggio al minimalismo da parte di uno dei talenti più originali della nuova musica italiana. Nello stesso giorno a Bologna, sotto la Tettoia Nervi in piazza Lucio Dalla, DiMondi presenta Marina P, cantante italiana che vive a Parigi, dove è diventata una stella della chanson francaise mescolata con le suggestioni del reggae. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Concerti 2026: da Brescia ai grandi palchi italiani
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