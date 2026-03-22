Quest’estate porta musica in tre luoghi simbolo: i concerti si svolgono per la prima volta al Museo Pecci e anche in piazza delle Carceri. Tra gli eventi ci sono spettacoli e performance dal vivo, con artisti di diversi generi. La programmazione si svolge in ambienti non tradizionali, creando nuove occasioni per ascoltare musica in spazi pubblici e culturali.

La novità è doppia: i concerti arrivano per la prima volta al Museo Pecci e la musica dal vivo entra in piazza delle Carceri. È da qui che riparte la programmazione culturale del Comune, con un calendario che guarda all’estate ma si estende fino alla fine del 2026. La macchina organizzativa si è già messa in moto dopo una serie di incontri tecnici tra uffici comunali, categorie economiche, associazioni imprenditoriali e operatori del settore. Sul tavolo ci sono una manifestazione di interesse e due avvisi pubblici, sostenuti dalle risorse stanziate con la prima variazione di bilancio 2026. Il cuore della programmazione è il festival di fine estate, in calendario tra il 28 agosto e il 5 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’estate di musica. Carceri, Pecci, Lazzerini. Concerti e spettacoli in tre luoghi simbolo

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