I concerti imperdibili dell' estate 2026

Notizia in breve

A Bologna, nell'estate 2026, si attendono numerosi concerti di grande richiamo. La Unipol Arena ospiterà eventi di rilievo, mentre il Sequoie Music Park organizzerà concerti all’aperto. La programmazione si estende anche tra città e provincia, con rassegne musicali diffuse sul territorio. La città si conferma come un punto di riferimento per gli eventi live, con un calendario ricco di spettacoli e performance di artisti nazionali e internazionali.