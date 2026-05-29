L’appuntamento è fissato per il 29 maggio 2026 alle ore 20:00, presso i campi di calcio a 5 Holly e Benji di Casalnuovo di Napoli. L’iniziativa nasce con un obiettivo importante: sostenere il progetto dell’associazione “Il mio mondo Esiste APS”, realtà impegnata nella promozione di percorsi di inclusione, supporto e crescita per bambini e ragazzi. L’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto alle attività dell’associazione benefica. La serata prenderà il via alle ore 20:00 con la presentazione ufficiale dell’evento, la partecipazione del Presidente dell’Associane “Il Mio Mondo Esiste“, il segretario Provinciale, il segretario sez. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “UNARMA per la Solidarietà”: sport, inclusione e beneficenza a Casalnuovo di Napoli

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