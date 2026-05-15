Bim Triathlon presentata la quinta edizione tra sport inclusione e solidarietà

A Bellaria Igea Marina si è tenuta la presentazione della quinta edizione del Bim Triathlon Olimpico Gold, che si svolgerà il 13 e 14 giugno. L’evento si terrà nel Palazzo del Turismo e coinvolge atleti e pubblico con gare di nuoto, ciclismo e corsa. La manifestazione si concentra su sport, inclusione e solidarietà, e rappresenta un appuntamento stabile nel calendario locale. La presentazione ha riunito organizzatori, volontari e rappresentanti delle associazioni coinvolte.

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