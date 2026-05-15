Bim Triathlon presentata la quinta edizione tra sport inclusione e solidarietà

Da riminitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bellaria Igea Marina si è tenuta la presentazione della quinta edizione del Bim Triathlon Olimpico Gold, che si svolgerà il 13 e 14 giugno. L’evento si terrà nel Palazzo del Turismo e coinvolge atleti e pubblico con gare di nuoto, ciclismo e corsa. La manifestazione si concentra su sport, inclusione e solidarietà, e rappresenta un appuntamento stabile nel calendario locale. La presentazione ha riunito organizzatori, volontari e rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è svolta a Bellaria Igea Marina, nella cornice del Palazzo del Turismo, la presentazione ufficiale della quinta edizione del Bim Triathlon Olimpico Gold, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno. Al centro della presentazione, oltre al programma sportivo e solidale dell’evento, la storia di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Al via la quinta edizione del Rumore Bim FestivalBELLARIA IGEA MARINA – , il contest artistico multidisciplinare dedicato a Raffaella Carrà.

Phaser Game Jam 2026: presentata la quinta edizione della sfida tra giovani sviluppatoriIl 13 e 14 marzo al Campus di Baronissi dell’Università di Salerno la maratona creativa dedicata allo sviluppo di videogiochi.

bim triathlon bim triathlon presentata laPresentata a Bellaria la 5a edizione del Bim Triathlon, nel segno di Dalila BrocculiSi è svolta oggi, 15 maggio, a Bellaria Igea Marina, nella cornice del Palazzo del Turismo, la presentazione ufficiale della quinta edizione del Bim Triathlon Olimpico Gold, in programma sabato 13 e d ... altarimini.it

bim triathlon bim triathlon presentata laBIM Triathlon 2026, iscrizioni in crescita: a Bellaria in palio il titolo regionale olimpicoIl 14 giugno sulla distanza olimpica arriva il Campionato Regionale di Triathlon: Family Run, village, eventi e nuove collaborazioni ... altarimini.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web