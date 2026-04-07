Sport e solidarietà | dipendenti di Careggi e veterani del Calcio Storico si sfidano per la beneficenza

Nel pomeriggio di sabato 18 aprile, Firenze ospiterà un evento che unisce sport, tradizione e solidarietà. Dipendenti di un importante ospedale e veterani di una storica competizione calcistica locale si sfideranno in una partita benefica. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per cause sociali e coinvolge diverse realtà della città, creando un'occasione di incontro tra sport e impegno civico.

Un grande appuntamento tra sport, tradizione e solidarietà si prepara ad animare il cuore di Firenze nel pomeriggio di sabato 18 aprile. A partire dalle ore 15, la storica cornice degli Assi Giglio Rosso, situata in viale Michelangelo 64, diventerà il palcoscenico di una sfida dal sapore unico che vede protagonista il Calcio Storico Fiorentino. L’evento propone un confronto inedito sulla sabbia: da una parte i dipendenti dell'Ospedale di Careggi, pronti a svestire i panni lavorativi per misurarsi in questa antica competizione, e dall'altra i veterani del Calcio Storico Fiorentino. La partita non rappresenta solo un momento di agonismo e spettacolo, ma si configura come una vera e propria festa popolare capace di unire diverse generazioni sotto il segno della fiorentinità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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