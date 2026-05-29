Nel salone delle Gallerie d'Italia in piazza Scala è stata inaugurata una mostra dedicata a Arnaldo Pomodoro. La pedana monumentale, decorata con sculture bianche, accoglie i visitatori fin dall’ingresso. L’esposizione presenta opere e materiali dell’artista, evidenziando il suo stile caratterizzato da forme geometriche e sculture di grandi dimensioni. La mostra rimarrà aperta fino a una data non comunicata, con ingresso gratuito.

Una pedana monumentale, punteggiata di sculture candide: fin dal suo ingresso, nel salone delle Gallerie d'Italia in piazza Scala, "Arnaldo Pomodoro: una vita. Le grandi opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro" si presenta come una retrospettiva speciale (fino al 18 ottobre). Curata da Luca Massimo Barbero, curatore associato delle collezioni di arte moderna e contemporanea della banca, e da Federico Giani, curatore della Fondazione Arnaldo Pomodoro, ha il merito di raccontare la complessità e la versatilità del Maestro, in sei decadi di carriera artistica. "Una sfida impegnativa", ammettono i curatori, cui va il merito di aver confezionato un progetto che non è mera celebrazione, ma un viaggio di scoperta (con un notevole catalogo dalla copertina dorata, realizzato da Allemandi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un'anima visionaria. Lo stile Pomodoro nel cuore di Milano

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