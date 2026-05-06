Nel cuore di Milano, nel quartiere di Brera, è stato messo in vendita uno storico palazzo per un prezzo di 46 milioni di euro. La zona è nota per il suo fascino senza tempo, dove il suono dei passi sul pavé si mescola all’atmosfera unica del quartiere. La casa Bellotti, così chiamata, rappresenta un esempio di edificio di grande valore storico e architettonico, situato in una delle aree più caratteristiche della città.

Camminare per Brera vuol dire soprattutto lasciarsi travolgere da un’atmosfera sospesa. Il tempo non viene scandito dalle notifiche sugli smartphone ma dal rumore dei passi sul pavé. È quella porzione di Milano che non ha mai smesso d’essere elegante e un po’ bohémien. Caffè storici e botteghe d’arte qui fanno da cornice a dei tesori immobiliare capaci di far sognare chiunque. Uno di questi è di certo Casa Bellotti, gioiello neoclassico che oggi torna a far parlare di sé. È infatti pronto a cambiare pelle per una cifra che riflette ampiamente tutta la sua straordinarietà: 23 milioni di euro. Un tesoro nascosto. Casa Bellotti è al civico 10 di via Brera.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Casa Bellotti, in vendita per 46 milioni lo storico palazzo nel cuore di Milano

Notizie correlate

In vendita per 30 milioni lo storico palazzo del ‘600 dove ha studiato Papa Giovanni Paolo II a RomaÈ in vendita uno dei gioielli più segreti di Roma: uno storico Palazzo, ex chiesa sconsacrata, a due passi dal Quirinale che ha ospitato Papa...

Hoepli, palazzo storico da 20 milioni in vendita agli americani: addio alla storica libreriaUn fondo statunitense sarebbe in fase avanzata per l’acquisto di Palazzo Hoepli, edificio situato nel centro di Milano e sede della storica libreria.