A Milano una grande mostra celebra Arnaldo Pomodoro nel centenario della nascita
A Milano, dal 29 maggio 2026, apre al pubblico una grande mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno degli scultori più rappresentativi del secondo Novecento. L'esposizione celebra il centenario della nascita dell'artista, che è scomparso il 29 gennaio 2025 all'età di quasi novantanove anni. La mostra si svolge in diversi spazi della città, presentando una selezione di opere che spaziano nel corso della sua lunga carriera.
La città di Milano ospita, a partire dal 29 maggio 2026, una grande mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, scultore tra i più significativi del panorama artistico italiano e internazionale del secondo Novecento, scomparso il 29 gennaio 2025 a quasi novantanove anni. L'esposizione, promossa da.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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