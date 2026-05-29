U n red carpet trasformato in una vera e propria navata nuziale ha fatto da cornice al lancio di Per sempre sì, il nuovo attesissimo album di Sal Da Vinci in uscita oggi, venerdì 29 maggio 2026. Per festeggiare questo importante traguardo discografico, l’artista ha riunito amici e colleghi mercoledì 27 maggio in un esclusivo party a tema matrimonio organizzato a Villa Clerici, a Milano. Forte dello straordinario trionfo al Festival di Sanremo 2026 e del quinto posto conquistato sul palco dell’Eurovision Song Contest di Vienna, il cantante napoletano ha voluto celebrare una vera e propria rinascita artistica che mette al centro i sentimenti più puri, regalando un messaggio di forte speranza dopo ben cinquant’anni di carriera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una Villa Clerici trasformata in una favola romantica per il lancio di "Per sempre sì", tra luci soffuse, dediche d'amore e le hit del cantante partenopeo

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