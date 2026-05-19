Lienkie viene lasciata all’altare dal futuro sposo.ma non in un modo canonico. Scopre infatti poco prima del fatidico sì che colui destinato a essere la sua dolce metà la sta tradendo con una ragazza più giovane. Questo impedirà alla protagonista di partecipare al fatidico concorso a tema La sposa dell’anno, che sogna di vincere fin da quando era soltanto una bambina. Invece di elaborare il dramma e crogiolarsi nel proprio dolore, decide di vendicarsi a modo suo non appena scoperto che il mancato marito è prossimo a convolare a rapidissime nuove nozze con l’amante, nella speranza di vincere comunque la gara. Lienkie decide allora di... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La sposa dell’anno, una commedia romantica che non dice per sempre sì – Recensione

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