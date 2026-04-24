Villa trasformata in una raffineria di cocaina | tre arresti

A Foligno, tre cittadini stranieri sono stati arrestati durante un'operazione dei carabinieri, che ha scoperto una villa trasformata in una raffineria di cocaina. Il ROS, insieme ai comandi provinciali di Perugia e di Foligno, ha sequestrato sostanze stupefacenti e arrestato un uomo e due donne di origine rumena, di 27 e 47 anni, e un colombiano di 44 anni. L'intervento è avvenuto nel corso di un’indagine sulla presenza di attività illecite.

Villa trasformata in una raffineria di cocaina. È successo a Foligno dove il ROS, collaborato dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia e della Compagnia Carabinieri di Foligno, ha arrestato tre cittadini stranieri, un uomo e una donna rumeni di 27 e 47 anni, e un colombiano 44enne per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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