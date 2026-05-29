Una scuola che non lascia indietro nessuno | nascono dieci borse di studio nel segno di Don Oreste Benzi

In occasione del centenario della nascita di Don Oreste Benzi, sono state istituite dieci borse di studio destinate alle famiglie del territorio. L'iniziativa mira a sostenere le famiglie in difficoltà, collegandosi all’eredità educativa di Benzi. Le borse di studio sono state create come riconoscimento del suo impegno nel campo dell’assistenza e dell’educazione. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale.

Nel centenario della nascita di Don Oreste Benzi, la sua profonda eredità educativa si trasforma in un aiuto concreto per le famiglie del territorio. La scuola a lui intitolata a Forlì ha infatti lanciato un bando per l'assegnazione di dieci borse di studio destinate ai nuovi iscritti che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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