Uil Scuola Lazio | nuove borse di studio e futuro della scuola

Lunedì 13 aprile alle 9.30 si terrà il Congresso regionale della Uil Scuola Lazio presso l’Istituto Galileo Galilei di Roma. La riunione si concentrerà su nuove borse di studio e sul futuro della scuola nella regione. È prevista la partecipazione di rappresentanti sindacali e figure istituzionali del settore educativo. L’evento si svolge in un momento di discussione aperta sui temi dell’istruzione pubblica e delle risorse disponibili.

Lunedì 13 aprile, alle ore 9.30, l’Istituto Galileo Galilei di Roma ospiterà il Congresso regionale della Uil Scuola Lazio. L’incontro riunirà delegati e rappresentanti sindacali per discutere le prospettive del sistema scolastico laziale, con un specifico sulla qualità dell’istruzione, la valorizzazione dei lavoratori del settore e il sostegno al diritto allo studio. Le priorità del sindacato tra gestione del lavoro e memoria sociale. Il tema centrale che guiderà i lavori sarà espresso dallo slogan Nelle scuole, tra la gente. Coerenza e rispetto. Durante la sessione, il segretario regionale Pantuso presenterà un’iniziativa che intreccia l’impegno istituzionale con la dimensione umana della comunità scolastica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uil Scuola Lazio: nuove borse di studio e futuro della scuola Giornata Educazione, D’Aprile (Uil Scuola): “Difendere il diritto allo studio significa rafforzare la scuola statale”Per D’Aprile, la scuola è una responsabilità pubblica e va sottratta alle logiche di mercato: “Nel mondo, dove l’istruzione viene privatizzata,... Scuola: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal contro il Commissariamento della RegioneUna inspiegabile imposizione nei confronti delle comunità scolastiche, delle autonomie e a danno della qualità dell’offerta formativa La scelta del...