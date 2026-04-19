lingue che passione alla scuola spinelli premi e borse di studio

Alla scuola media Spinelli, si sono tenuti recentemente premi e assegnazioni di borse di studio dedicate agli studenti coinvolti in progetti di scambio linguistico e programmi di crescita personale. La scuola ha promosso diverse iniziative volte a valorizzare l'apprendimento delle lingue straniere, offrendo ai giovani opportunità di confronto e sviluppo. Questi eventi fanno parte di un percorso consolidato che mira a rafforzare l'interesse e le competenze linguistiche tra gli studenti.

Lingue che passione. Alla scuola media Spinelli, da sempre si portano avanti progetti specifici per i ragazzi con scambi e occasioni di crescita. Anche quest’anno un gruppo selezionato di alunni e alunne delle classi terze, individuati dai rispettivi Consigli di classe, si è messo alla prova in un test pluridisciplinare. A distinguersi tra gli studenti è stato Alessandro Fossati (III E), che ha conquistato un premio particolarmente ambito: una borsa di studio per un soggiorno di due settimane in Inghilterra. Nei giorni scorsi, nell’auditorium della scuola Spinelli, si è svolta la premiazione, guidata dal dirigente scolastico, Gaetano...🔗 Leggi su Lanazione.it

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E questa nostra vita, via dalla folla, trova lingue negli alberi, libri nei ruscelli, prediche nelle pietre, e ovunque il bene. William Shakespeare #Foto a #CasaLettori @CasaLettori Alessandro Granata x.com