Un razzo della Blue Origin si è incendiato durante un test sulla piattaforma di lancio. L'incidente ha comportato la distruzione del veicolo, senza segnalare feriti o danni a strutture vicine. La compagnia ha confermato l'accaduto e sta analizzando le cause dell'esplosione. La notizia ha suscitato attenzione nel settore aerospaziale, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui prossimi passi o sulle ripercussioni.

Un razzo della Blue Origin, la compagnia aerospaziale di Jeff Bezos, è esploso durante un test sulla piattaforma di lancio nelle scorse ore. Blue Origin ha fatto sapere che il suo razzo New Glenn è esploso durante un test di accensione del motore condotto in vista del lancio di un satellite previsto per la prossima settimana. (X FOTO) – Notizie.com Nessuno è rimasto ferito, secondo i funzionari della Cape Canaveral Space force station. “È troppo presto per conoscere la causa principale, ma stiamo già lavorando per trovarla. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Una palla di fuoco sconvolge gli Usa: il razzo New Glenn di Blue Origin va in pezzi durante il test, la reazione di Jeff Bezos

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