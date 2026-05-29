Esplode il razzo di Jeff Bezos il video di New Glenn 1 che diventa una palla di fuoco | non era un test

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso sulla rampa di Cape Canaveral durante una fase che non era un test. Un video mostra il veicolo trasformarsi in una palla di fuoco mentre si trovava sul sito di lancio. L’incidente è avvenuto mentre in Italia era notte. Non sono state fornite ancora informazioni ufficiali sulle cause dell’esplosione.

Mentre in Italia era notte, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio di Cape Canaveral. Non era un test: il razzo doveva portare in orbita 48 satelliti Leo. Blue Origin è la compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos. Al momento non si registra nessuna vittima tra il personale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cape Canaveral: esplode il razzo New Glenn di Blue Origin durante il test

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