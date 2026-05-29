Durante un test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso, creando una palla di fuoco che ha avvolto il sito. L'incidente si è verificato durante le operazioni di preparazione, prima del lancio previsto di un razzo riutilizzabile. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o danni ulteriori. La società sta indagando sulle cause dell'incidente.

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso giovedì durante la fase di test sulla rampa di lancio, nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo riutilizzabile nello spazio con il suo carico di satelliti destinata all'orbita terrestre bassa. «Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione statica odierno», ha riferito l'azienda fondata da Jeff Bezos in un post su X, aggiungendo che «tutto il personale risulta presente all'appello. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni». L'esplosione Alcuni filmati, rilanciati dai media americani, hanno mostrato quello che sembrava essere l'accensione dei motori, seguita da un'enorme palla di fuoco che ha avvolto il sito di lancio a Cape Canaveral, in Florida, scagliando verso il cielo una nube di fiamme e fuliggine. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Blue Origin, il razzo di Bezos esplode durante i test sulla rampa di lancio: una palla di fuoco avvolge il sito a Cape Canaveral

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Blue Origin rocket explodes on launch pad in Cape Canaveral | Wild video

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Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di lancio. Accensione dei motori seguita da un'enorme palla di fuoco #ANSA x.com

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