Una nuova specie di grillo delle caverne dedicata al Balrog la creatura leggendaria de Il Signore degli Anelli
Una nuova specie di grillo delle caverne è stata scoperta su un’isola greca. La creatura, che vive all’interno di grotte, è stata dedicata al Balrog, il demone sotterraneo de “Il Signore degli Anelli”. La scoperta è stata annunciata da ricercatori che hanno identificato la specie, ancora sconosciuta, nelle zone più remote dell’isola. La nuova specie si distingue per caratteristiche uniche rispetto ad altri grilli delle caverne.
Su una piccola isola greca è stata scoperta una nuova specie di grillo che vive nelle caverne. Gli autori l’hanno dedicata al Balrog de "Il Signore degli Anelli", l’antico demone che vive nascosto nelle profondità della terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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