Una nuova specie di grillo delle caverne dedicata al Balrog la creatura leggendaria de Il Signore degli Anelli

Notizia in breve

Una nuova specie di grillo delle caverne è stata scoperta su un’isola greca. La creatura, che vive all’interno di grotte, è stata dedicata al Balrog, il demone sotterraneo de “Il Signore degli Anelli”. La scoperta è stata annunciata da ricercatori che hanno identificato la specie, ancora sconosciuta, nelle zone più remote dell’isola. La nuova specie si distingue per caratteristiche uniche rispetto ad altri grilli delle caverne.