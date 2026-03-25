Torna Il signore degli anelli ma non è quello che pensate | Stephen Colbert prepara una storia nuova di zecca

Stephen Colbert, noto conduttore televisivo, ha annunciato che dopo la fine del suo programma previsto per maggio lavorerà a un nuovo progetto cinematografico ambientato nell'universo del Signore degli Anelli. Il film, ancora senza titolo definitivo, si intitolerà provvisoriamente The Lord of the Rings: Shadow of the Past. La sua partecipazione alla realizzazione del film è stata comunicata senza dettagli sui ruoli o sulla produzione.

Stephen Colbert, il celebre conduttore del Late Show, ha annunciato il suo prossimo progetto professionale dopo la conclusione del programma prevista per maggio: scriverà un nuovo film del Signore degli Anelli con il titolo provvisorio The Lord of the Rings: Shadow of the Past. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social media martedì, in cui Colbert appare al fianco del regista Peter Jackson, che ha diretto le trilogie originali del Signore degli Anelli e dello Hobbit. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Lord of the Rings (@lordoftherings) Il progetto rappresenta la realizzazione di un sogno per Colbert, noto come appassionato di lunga data delle opere di J. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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