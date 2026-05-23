I polpi risolvono rompicapi e ricordano le soluzioni per mesi Lo studio su una specie spesso definita dagli scienziati come aliena
Uno studio ha dimostrato che i polpi sono capaci di risolvere rompicapi complessi e di ricordare le soluzioni per mesi. La ricerca, condotta da un’università israeliana, evidenzia come la specie, spesso definita “aliena”, si adatti rapidamente a nuove sfide utilizzando azioni come tirare, spingere e ruotare gli oggetti. I risultati mostrano una notevole capacità di problem solving e memoria a lungo termine in questi invertebrati.
Uno studio dell’Università Ebraica di Gerusalemme mostra che i polpi sanno adattarsi rapidamente a nuovi rompicapi, combinando azioni come tirare, spingere e ruotare oggetti. Le loro capacità cognitive, memoria e flessibilità comportamentale confermano un’intelligenza tra le più avanzate negli invertebrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
“Una sostanza usata nella plastica associata alla morte di oltre 70.000 neonati”: lo studio su The LancetUno studio del NYU Langone Health, negli Stati Uniti, ha rilevato come gli ftalati, additivi utilizzati in molti prodotti in plastica, potrebbero...
“Il loro cuore può convivere con lesioni cardiache letali per la specie umana”: dagli squali della Groenlandia una scoperta che può cambiare lo studio dell’invecchiamento umanoUn cuore segnato dalle cicatrici del tempo che, invece di cedere, continua a battere per secoli.