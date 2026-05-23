I polpi risolvono rompicapi e ricordano le soluzioni per mesi Lo studio su una specie spesso definita dagli scienziati come aliena

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Uno studio ha dimostrato che i polpi sono capaci di risolvere rompicapi complessi e di ricordare le soluzioni per mesi. La ricerca, condotta da un’università israeliana, evidenzia come la specie, spesso definita “aliena”, si adatti rapidamente a nuove sfide utilizzando azioni come tirare, spingere e ruotare gli oggetti. I risultati mostrano una notevole capacità di problem solving e memoria a lungo termine in questi invertebrati.