Una nuova specie di ragno sorridente è stata appena scoperta in India tra le montagne dell'Himalaya
Una nuova specie di ragno, caratterizzata da un aspetto che ricorda un sorriso, è stata individuata tra le montagne dell’Himalaya in India. La creatura ha caratteristiche simili a un’altra specie di ragno, conosciuta in precedenza in un’altra regione del mondo, specificamente alle Hawaii. La scoperta è stata annunciata da un team di ricercatori che ha analizzato i campioni raccolti durante un’escursione nella zona montuosa. La nuova specie è stata catalogata e inserita in un database scientifico.
Scoperta in India una nuova specie di ragno "sorridente", molto simile al più noto "cugino" hawaiano. Si chiama Theridion himalayana ed è stato trovato quasi per caso tra le montagne dell'Himalaya. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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