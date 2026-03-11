400 mila euro per dare nuova vita alla strada ammalorata | entro l' estate al via i lavori in centro

La Giunta ha approvato un progetto per la manutenzione straordinaria della pavimentazione nel centro storico. Per i lavori saranno investiti 400 mila euro e l'obiettivo è rinnovare la strada ammalorata. I lavori, che riguarderanno le strade principali del centro, inizieranno entro l'estate. La riqualificazione interesserà le superfici danneggiate e deteriorate dell'area.

È stato approvato dalla Giunta un progetto per la manutenzione straordinaria di pavimentazione speciale del centro storico. L’intervento complessivo, i cui lavori inizieranno a giugno, è costituito da due progetti, per un investimento totale di 400 mila euro, relativi al rifacimento di via. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

