È in corso la discussione di una nuova legge dedicata al cinema e all’audiovisivo, con l’obiettivo di creare un testo unico. Finora, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla proposta, e la Commissione VII sta esaminando il documento senza rivelare come verranno suddivisi i fondi. La questione rimane aperta e senza chiarimenti pubblici sulla ripartizione delle risorse.

Il settore cinematografico e audiovisivo italiano versa in una crisi profonda, a causa delle conseguenze dello “scandalo Tax Credit” e dal fallito tentativo di riforma avviato ormai oltre due anni fa dall’allora ministro Gennaro Sangiuliano (FdI), che affidò la erratica revisione normativa alla Sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni: di fatto, tutte le procedure ministeriali sono state rallentate, anche a causa di ricorsi al Tar promossi dai produttori indipendenti che non hanno poi avuto seguito. Nel mentre, il Fondo Cinema e Audiovisivo è stato ridotto dai 696 milioni di euro del 2025 ai 600 milioni del 2026, con una ripartizione tra le varie fasi della “filiera” che ha provocato diffuse perplessità, soprattutto da parte delle associazioni degli autori, ma anche di quelle dei produttori indipendenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova legge su Cinema e Audiovisivo: verso un testo unico, ma resta il mistero sulla ripartizione dei fondi

Articoli correlati

Riforma del settore cinema e audiovisivo: tre le proposte di legge, ma credo vincerà quella di Mollicone che delega il governoL’iter formale delle tre proposte abbinate ha ora la denominazione, nel dossier del Servizio Studi della Camera, di “Istituzione dell’Agenzia per il...

Cna Cinema e audiovisivo: “Riforme necessarie ma servono stabilità delle regole e chiarezza sulla governance”ROMA – Nel corso dell’audizione presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati sul futuro del cinema e dell’audiovisivo, Cna Cinema e...

Contenuti e approfondimenti su Nuova legge

Discussioni sull' argomento Prima call 2026 del Lazio Cinema International - Domande entro il 21 aprile; Pos e scontrini, tax credit cinema e fondo antiusura sotto la lente della Corte dei conti; Lazio Cinema International 2026: il bando FESR per coproduzioni audiovisive; Giovedì al cinema, nuova rassegna all’Italia di Sarzana. Apre giovedì La grazia di Sorrentino.

La nuova legge su cinema e audiovisivi pensa anche alla disabilitàPrevisti incentivi a opere che tengano conto delle disabilità degli spettatori, come prescritto dalla Convenzione Onu per i diritti dei disabili E’ arrivato il sì definitivo della Camera, con con 281 ... disabili.com

Sono circa 40 i comuni della Campania, di cui 20 in provincia di Salerno, già appartenenti a comunità montane, che vengono esclusi dalla nuova classificazione prevista dalla nuova Legge sulla Montagna. Una decisione che ha spinto i territori coinvolti a - facebook.com facebook

Una nuova legge limita i diritti Lgbt: fino a 10 anni di carcere x.com