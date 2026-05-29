Una foto riaccende le voci di flirt tra Elena D’Amario e Marracash la ballerina lo tagga pubblicamente

Una foto pubblicata su Instagram ha riacceso le speculazioni su un possibile flirt tra Marracash e Elena D’Amario. La ballerina, giudice di Amici, ha condiviso uno scatto durante una proiezione di un film dedicato al rapper, taggandolo nel post. La pubblicazione ha suscitato attenzione tra i follower, senza ulteriori conferme ufficiali.

È bastata una foto a riaccendere le voci di un flirt tra Marracash e Elena D’Amario. La ballerina e giudice di Amici ha pubblicato su Instagram una foto scattata durante la proiezione del film evento dedicato all’artista, taggandolo pubblicamente. E i pettegolezzi che li volevano vicini già dallo scorso febbraio hanno ripreso a correre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tra Elena D’Amario e il rapper Marracash c’è un flirt segreto? L’indiscrezioneA febbraio si era diffusa la notizia di un presunto flirt tra la ballerina Elena D’Amario e il rapper Marracash.

Elena D’Amario e Marracash: la coppia dell’estateCircolano voci su una possibile relazione tra Elena D’Amario e Marracash, supportate da diversi indizi raccolti dai media.

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