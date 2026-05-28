A febbraio si era diffusa la notizia di un presunto flirt tra la ballerina Elena D’Amario e il rapper Marracash. La vicenda ha ricevuto attenzione mediatica, ma nelle settimane successive non sono emersi ulteriori dettagli o conferme ufficiali. Attualmente, non ci sono aggiornamenti o dichiarazioni pubbliche che confermino o smentiscano questa indiscrezione.

A febbraio di quest’anno si era parlato con insistenza di un presunto flirt tra la ballerina Elena D’Amario e il rapper Marracash, finita poi nel dimenticatoio negli ultimi mesi. Adesso, quel pettegolezzo è tornato improvvisamente d’attualità dopo che la professionista e giudice del Serale di Amici ha pubblicato una foto sospetta sui suoi canali social. La voce di una loro frequentazione era esplosa sui social a seguito di alcuni indizi che facevano ipotizzare un viaggio insieme alle Maldive proprio a inizio febbraio. Nonostante in rete non fossero mai spuntate fotografie dei due effettivamente insieme, lo scambio di alcuni “like” strategici e una serie di curiose coincidenze digitali avevano comunque fatto nascere il sospetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tra Elena D’Amario e il rapper Marracash c’è un flirt segreto? L’indiscrezione

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Grazie prima di tutto a Maria per avermi voluto tra i giudici, a tutti i ragazzi che con il loro incredibile talento sono l’anima del programma, ai miei compagni di banco Elena D’Amario, Amadeus, Cristiano Malgioglio e a tutto il team del programma x.com

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