L’acqua come origine, materia viva e strumento di trasformazione artistica. È questo il filo conduttore di "Dolce acqua. L’acqua come matrice, madre, mezzo", la mostra bipersonale di Hetty Laycock e Federica Zanlucchi che sarà inaugurata sabato 30 alle 17 negli spazi di Palazzo Patrizi, sede della Go – Galleria Cesare Olmastroni. L’esposizione rientra nel programma "Accadueo", dedicato agli artisti under 35, ed è parte di #CantiereComune, tra i progetti vincitori del bando Toscanaincontemporanea2025 promosso dalla Regione Toscana – GiovaniSì. La mostra nasce da un percorso di ricerca sviluppato nell’arco di quasi un anno, durante il quale le due artiste hanno affrontato il tema dell’acqua attraverso incontri, letture e confronti interdisciplinari con studiosi di geologia, botanica, biologia ambientale, data science e poesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una ’Dolce acqua’ invade le sale della Galleria Olmastroni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BU ÜLKE Nasl Zengin Oldu - te Milyarderler Ülkesi HONGKONG Gerçekleri !

Notizie e thread social correlati

Rabarama porta le sue opere a via Veneto: la strada della Dolce Vita diventa una galleria d’arte urbanaDa oggi e fino al 30 giugno, via Veneto si trasforma in una galleria d'arte urbana grazie all'esposizione di opere dell'artista Rabarama.

Energia infinita da acqua e sale? Il "miracolo" di Bergamo che sfida le leggi della fisicaA Bergamo, presso il centro di ricerca al Kilometro rosso, si sta sviluppando un reattore nucleare che utilizza acqua e sale per generare energia.