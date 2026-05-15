Energia infinita da acqua e sale? Il miracolo di Bergamo che sfida le leggi della fisica
A Bergamo, presso il centro di ricerca al Kilometro rosso, si sta sviluppando un reattore nucleare che utilizza acqua e sale per generare energia. Il dispositivo è progettato per produrre elettricità senza emissioni di gas serra e senza produrre scorie radioattive. Il progetto mira a creare una fonte di energia pulita, sfruttando reazioni che coinvolgono acqua e sali, con l’obiettivo di ottenere un funzionamento continuo e sicuro. La ricerca è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora applicazioni pratiche sul mercato.
Al Kilometro rosso di Bergamo si lavora a una piccola, grande, rivoluzione: un reattore nucleare che produce energia pulita da elettricità, acqua e sale, privo di emissioni e di scorie radioattive. Abbastanza piccolo ed economico da essere usato per riscaldare l’acqua di casa, o per alimentare i. 🔗 Leggi su Today.it
Targeted | Critical Role | Campaign 4, Episode 25
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