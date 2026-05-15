Energia infinita da acqua e sale? Il miracolo di Bergamo che sfida le leggi della fisica

A Bergamo, presso il centro di ricerca al Kilometro rosso, si sta sviluppando un reattore nucleare che utilizza acqua e sale per generare energia. Il dispositivo è progettato per produrre elettricità senza emissioni di gas serra e senza produrre scorie radioattive. Il progetto mira a creare una fonte di energia pulita, sfruttando reazioni che coinvolgono acqua e sali, con l’obiettivo di ottenere un funzionamento continuo e sicuro. La ricerca è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora applicazioni pratiche sul mercato.

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Al Kilometro rosso di Bergamo si lavora a una piccola, grande, rivoluzione: un reattore nucleare che produce energia pulita da elettricità, acqua e sale, privo di emissioni e di scorie radioattive. Abbastanza piccolo ed economico da essere usato per riscaldare l’acqua di casa, o per alimentare i. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Targeted | Critical Role | Campaign 4, Episode 25 Sullo stesso argomento Fragyle: il rubinetto-pugno che sfida le leggi della fisicaAl cuore del Salone del Mobile di Milano, Theodorico Napolitano presenta opere che sfidano la logica materiale e temporale. Sale antico: l’uovo di dinosauro che sfida le leggi moderneSull’isola filippina di Bohol, un antico metodo di produzione del sale sta tornando alla ribalta grazie a una combinazione di resilienza artigianale... Energia pulita dall’acqua piovana: il sogno diventa realtà?Un sogno che potrebbe diventare realtà: quello di ottenere energia pulita e rinnovabile dalla pioggia. Ci sta lavorando un gruppo di ricercatori dell’Università di Singapore che ha compiuto un ... donnamoderna.com La riserva di energia infinita nascosta sotto i nostri piediOgni volta che piove, l'acqua piovana si infiltra nella falda acquifera, uno strato composto da roccia porosa o da materiali come sabbia o ghiaia. Per migliaia di anni, l'uomo ha attinto a queste ... wired.it