Sono state diffuse immagini di un nuovo veicolo corazzato cinese destinato al trasporto truppe, mostrato durante prove di guida ad alta quota sull’altopiano del Tibet. Le immagini sono state pubblicate da CCTV-7 e sono diventate virali sui social network. Il veicolo è stato testato in condizioni di alta quota, ma non sono stati forniti dettagli tecnici o informazioni su eventuali utilizzi specifici.

Sui social network sono diventate virali alcune immagini diffuse da CCTV-7 che hanno mostrato un nuovo mezzo corazzato per il trasporto truppe dell’ Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese, impegnato in prove di guida ad alta quota sull’altopiano del Tibet. Il filmato, girato in un contesto operativo arido e innevato, rappresenta la prima evidenza pubblica di una piattaforma pensata dalla Cina per affrontare uno dei suoi problemi logistici più complessi: garantire mobilità e sopravvivenza alle unità di fanteria in ambienti estremi. Il nuovo veicolo cinese. Il veicolo osservato si basa sul telaio FAW MV3, un camion militare 6x6 prodotto da First Automobile Works e già ampiamente utilizzato come piattaforma standard per compiti logistici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un veicolo per la guerra ad alta quota: cosa sappiamo del nuovo jolly cinese

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