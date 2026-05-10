Ha sviluppato un nuovo missile per i caccia stealth | cosa sappiamo della nuova arma cinese

Secondo fonti ufficiali, la Cina sta lavorando a un nuovo missile cruise stealth destinato ai caccia di quinta generazione. La nuova arma dovrebbe essere compatibile con i sistemi di armamento dei modelli J-20 e J-35, e si ipotizza che possa essere trasportata all’interno dei vani d’arma di questi velivoli. Il progetto è ancora in fase di sviluppo e non sono stati forniti dettagli sui tempi di consegna o sulle caratteristiche tecniche precise.

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La Cina avrebbe avviato lo sviluppo di un nuovo missile cruise stealth progettato per essere trasportato all’interno dei vani d’arma dei caccia di quinta generazione J-20 e J-35. Le informazioni emergono da documenti tecnici circolati sui social cinesi e descrivono un’arma compatta, lunga meno di quattro metri e con un diametro inferiore a 85 centimetri. Le dimensioni non sarebbero casuali, visto che il missile sarebbe stato pensato proprio per adattarsi agli spazi interni dei due velivoli stealth, permettendo così agli aerei di mantenere una bassa osservabilità radar anche durante le missioni d’attacco. Ecco che cosa sappiamo. Il nuovo missile cinese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Ha sviluppato un nuovo missile per i caccia stealth”: cosa sappiamo della nuova arma cinese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubHe Was the Emperor in a Sci-Fi Game… Until Reality Answered Back Notizie correlate Leggi anche: Un nuovo caccia stealth: cosa sappiamo del Blue Shark cinese Leggi anche: Una pistola per le operazioni stealth: come funziona l'arma cinese elettromagnetica