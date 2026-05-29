Un razzo di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio

Un razzo di Blue Origin è esploso mentre era sulla rampa di lancio durante un test in Florida. Jeff Bezos, proprietario dell’azienda, ha commentato che non ci sono feriti. La perdita del veicolo è stata confermata, ma non si sono verificati danni a persone o strutture vicine. L’incidente si è verificato prima di un tentativo di lancio programmato. La compagnia ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’esplosione.

Un razzo di Blue Origin, l’azienda aerospaziale del miliardario Jeff Bezos, è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral, in Florida, durante un test. È successo attorno alle 21 di giovedì, quando in Italia erano le 3 del mattino. Blue Origin ha fatto sapere che l’esplosione è legata a «un’anomalia» durante il cosiddetto test hotfire, cioè la fase in cui i motori vengono accesi mentre il razzo è ancora a terra, ma non ha fornito altri dettagli. Bezos, che è anche il fondatore e proprietario di Amazon, ha detto che tutto il personale coinvolto nel test è stato rintracciato e sta bene. Ha aggiunto che è presto per dire con certezza quali siano state le cause dell’esplosione, ma che l’azienda è già al lavoro per chiarirlo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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NEW: Blue Origin rocket explodes on launch pad in Florida

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