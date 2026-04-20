Blue Origin | rientro perfetto del razzo ma l’orbita fallisce

Blue Origin ha completato con successo il rientro del primo stadio del razzo New Glenn, dimostrando capacità tecniche nella fase finale della missione. Tuttavia, durante la fase orbitale, si è verificata un’anomalia che ha impedito al satellite BlueBird 7 di raggiungere la traiettoria prevista, compromettendo così l’obiettivo orbitale della missione. La società sta analizzando i dettagli dell’incidente per comprendere le cause di questa difficoltà.

Il successo ingegneristico di Blue Origin nella gestione del rientro del primo stadio del razzo New Glenn è stato parzialmente vanificato da un’anomalia orbitale che ha compromesso il satellite BlueBird 7. La missione NG-3, avvenuta domenica 19 aprile presso il Complex 36 di Cape Canaveral, ha il decollo del vettore alle ore 07:25 locali, segnando un traguardo per il riutilizzo dei componenti ma costando la perdita del carico utile di AST SpaceMobile. L’operazione si era aperta con una breve sospensione del conto alla rovescia a meno di 4 minuti dall’accensione, prima che il colossale booster denominato Never Tell Me The Odds prendesse il volo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blue Origin: rientro perfetto del razzo, ma l’orbita fallisce Failed Iran Deal, Trump Blockade, Swalwell in Trouble - What's Next Notizie correlate Artemis 2, rientro dalla Luna da brividi: ammaraggio perfetto dopo 10 giorni in orbita lunareIl mondo ha assistito con emozione al rientro sulla Terra dei quattro astronauti della Missione Artemis II, conclusa nella migliore delle maniere con... Blue Origin scommette sui data center orbitali con Project sunriseBlue Origin entra nel confronto sui data center orbitali con Project sunrise, un sistema che prevede fino a 51. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Missione agrodolce per Blue Origin: l’impresa storica rovinata da un fatale errore in orbita; Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono tornati sulla Terra; Luna, nuova era verso Artemis III. Blue Origin, il rientro dell'equipaggio dopo il volo spaziale tutto al femminile(LaPresse) Il rientro dell'equipaggio tutto al femminile della navicella Blue Origin di Jeff Bezos che ha lanciato la sua fidanzata Lauren Sanchez nello spazio. A bordo anche la cantante Katy Perry, ... stream24.ilsole24ore.com New Shepard di Blue Origin, rientrata la capsula del volo tutto al femminileSi è conclusa la storica missione nello Spazio del primo equipaggio tutto al femminile dai tempi del volo spaziale in solitaria di Valentina Tereshkova nel 1963. A bordo della la navetta New Shepard, ... tg24.sky.it Missione agrodolce per Blue Origin: l'impresa storica rovinata da un fatale errore in orbita facebook Blue Origin - NG3 Arrivato il comunicato di AST: "Durante la missione New Glenn 3, BlueBird 7 è stato inserito in un'orbita inferiore a quella prevista dal secondo stadio del veicolo di lancio. Sebbene il satellite si sia separato dal veicolo di lancio e sia stato attiv x.com