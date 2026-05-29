Il fumo e la gigantesca palla di fuoco | il razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio Le immagini
Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test sulla rampa di lancio. Le immagini mostrano una grande palla di fuoco e fumo provenienti dalla zona di lancio. La compagnia ha confermato che l’incidente si è verificato durante la fase di test e sta indagando sulle cause dell’esplosione. Non sono stati segnalati feriti.
Il razzo New Glenn di Blue Origin, azienda aerospaziale di proprietà del fondatore di Amazon Jeff Bezos, è esploso durante la fase di test sulla rampa di lancio. "Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione statica odierno", ha riferito l'azienda fondata da Jeff Bezos in un post. 🔗 Leggi su Today.it
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