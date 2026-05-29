Un razzo Blue Origin esplode sulla rampa di lancio durante il test di accensione

Da ilgiornale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un razzo Blue Origin è esploso durante un test di accensione sulla piattaforma di lancio giovedì sera, causando scosse alle case vicine. L’incidente si è verificato prima del decollo programmato, interrompendo le operazioni di prova. Non ci sono notizie di feriti, ma i residenti hanno riferito di aver sentito un forte boato. La società ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell’esplosione.

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Un razzo della Blue Origin è esploso giovedì sera durante un test sulla piattaforma di lancio, facendo tremare le case vicine. La Blue Origin di Jeff Bezos ha dichiarato che il suo razzo New Glenn è esploso durante un test di accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato, ha affermato la società tramite X. I funzionari dei servizi di emergenza hanno dichiarato che non vi è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. L'imponente New Glenn era stato messo a terra ad aprile dopo che un satellite era stato lasciato in un'orbita errata a causa di un guasto al motore. Si trattava solo del terzo volo del razzo che la Blue Origin utilizza per lanciare moduli di atterraggio sulla Luna per la Nasa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Il razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio durante un test di accensione del motore

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