blue origin razzo esplode sulla piattaforma di lancio durante i test

Un razzo di Blue Origin è esploso giovedì sera durante un test sulla piattaforma di lancio, causando scosse nelle abitazioni vicine. L'incidente è avvenuto mentre si effettuavano le verifiche di routine. Non ci sono notizie di feriti o danni strutturali alle strutture circostanti. La società ha avviato le indagini per accertare le cause dell'esplosione. La piattaforma di lancio è stata temporaneamente chiusa.

Un razzo della Blue Origin è esploso giovedì sera durante un test sulla piattaforma di lancio, facendo tremare le case vicine. La Blue Origin di Jeff Bezos ha dichiarato che il suo razzo New Glenn è esploso durante un test di accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato, ha affermato la società tramite X. I funzionari dei servizi di emergenza hanno dichiarato che non vi è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. L’imponente New Glenn era stato messo a terra ad aprile dopo che un satellite era stato lasciato in un’orbita errata a causa di un guasto al motore. Si trattava solo del terzo volo del razzo che la Blue Origin utilizza per lanciare moduli di atterraggio sulla Luna per la Nasa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Blue Origin Rocket Explodes Into Huge Ball Of Flame On Florida Launch Pad | India Today

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Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di lancio x.com

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