Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 13 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che nell'ultimo periodo Ornella e Raffaele sembravano aver risolto la loro crisi ma scoppierà di nuovo la tensione tra loro, anche a causa della gelosia che lui prova per Vanni. Tra il portiere di Palazzo Palladini e la moglie ci sarà un duro confronto che li spingerà ad allontanarsi di nuovo. Intanto Maurizio dopo ciò che gli ha detto Serena le racconterà la sua versione dei fatti in merito a ciò che è successo in passato tra lui e Monica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 13 maggio 2026: nuove tensioni tra Ornella e Raffaele, Maurizio dice a Serena…

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