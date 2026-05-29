© US Rai Nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole, Alberto Palladini continua a pensare alla giovane amante Anna Toscano. Appena la ragazza fa perdere le sue tracce, l’avvocato decide infatti di andare a cercare perché pensa che si sia nascosta nel casale di campagna della madre. Tuttavia, appena arriva sul posto, l’uomo fa un incontro inaspettato. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 1 a venerdì 5 giugno 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dall’1 al 5 giugno 2026: Alberto va in cerca di Anna

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Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 12 Al 16 Gennaio 2026: Antonietta Incastra Gennaro!

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