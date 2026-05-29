Un ponte di colori tra Milano e Kyiv | inaugurato al Corvetto il murale per l' Ucraina
È stato inaugurato un murale sul muro di una scuola nel quartiere Corvetto, a Milano. L'opera, che si estende su un muro perimetrale, rappresenta un'installazione artistica dedicata all’Ucraina. La realizzazione ha coinvolto la comunità locale e ha visto la partecipazione di artisti e cittadini. L’iniziativa mira a esprimere solidarietà e vicinanza attraverso un’opera visiva di colori e simboli. La cerimonia di apertura si è svolta recentemente nel quartiere.
Un'esplosione di colori, partecipazione e solidarietà ha trasformato il muro perimetrale della scuola di via Oglio 25, nel cuore del quartiere Corvetto. Al termine di una due giorni di pittura partecipata, che ha visto il coinvolgimento attivo di bambine, bambini, famiglie e dell'intera comunità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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