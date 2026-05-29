Un ponte di colori tra Milano e Kyiv | inaugurato al Corvetto il murale per l' Ucraina

Notizia in breve

È stato inaugurato un murale sul muro di una scuola nel quartiere Corvetto, a Milano. L'opera, che si estende su un muro perimetrale, rappresenta un'installazione artistica dedicata all’Ucraina. La realizzazione ha coinvolto la comunità locale e ha visto la partecipazione di artisti e cittadini. L’iniziativa mira a esprimere solidarietà e vicinanza attraverso un’opera visiva di colori e simboli. La cerimonia di apertura si è svolta recentemente nel quartiere.