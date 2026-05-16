Il ponte tibetano tra Cecima e Ponte Nizza è stato inaugurato il 16 maggio 2026. La struttura si estende per 70 metri sospesa nel vuoto sopra la valle dell’Oltrepò Pavese. All’apertura, gli invitati hanno avuto l’opportunità di attraversarlo per primi, mentre nel pomeriggio è stato aperto al pubblico. La passerella collega i due comuni, offrendo un percorso sospeso nel paesaggio naturale della zona. L’opera si presenta come un nuovo elemento di attrazione nel territorio locale.

Cecima (Pavia), 16 maggio 2026 – Per primi hanno potuto sperimentarlo solo gli invitati e dal pomeriggio tutti coloro desiderosi di vivere l’esperienza di attraversare una valle sospesi nel vuoto. È stato inaugurato questa mattina da parte dell’Unione Terre dei Malaspina il ponte tibetano che collega i comuni di Cecima e Ponte Nizza, un’opera pensata per valorizzare il territorio e offrire un nuovo punto panoramico sulle valli circostanti. Sospeso a 50 metri d’altezza e lungo 70 metri, il ponte è inserito in Oltrepò SmartLand finanziato da Regione Lombardia, e si pone come possibile volano per il turismo ecologico, a contatto con la natura, della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurato il ponte tibetano tra Cecima e Ponte Nizza: 70 metri sospesi nel vuoto in Oltrepò Pavese

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