Dal MIT di Boston al Corvetto | il canestro nomade che sta cambiando le strade di Milano

Durante la Design Week 2026 a Milano, un canestro da basket sarà trasportato su una cargo bike attraverso le strade della città. Il progetto, chiamato HOOPcycle, è stato ideato da due artisti e docenti del Massachusetts Institute of Technology. Il canestro, considerato un elemento di gioco mobile, attraverserà diverse zone di Milano, portando un elemento di innovazione e movimento nel panorama urbano.

Un canestro da basket montato su una cargo bike attraverserà Milano durante la Design Week 2026. Il progetto si chiama HOOPcycle e nasce da un'idea di Marisa Morán Jahn e Rafi Segal, artisti e docenti del Massachusetts Institute of Technology. L’obiettivo dell'iniziativa è trasformare.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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