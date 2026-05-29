Ed O’Brien, chitarrista dei Radiohead, ha dichiarato che è improbabile che venga pubblicato un nuovo album della band. Lo scorso anno, i Radiohead si sono riuniti per un tour dopo sette anni di assenza, suscitando entusiasmo tra i fan. Non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a future uscite discografiche, e O’Brien ha espresso scetticismo sulla possibilità di un nuovo progetto in studio. La band ha recentemente eseguito live, ma non ci sono indicazioni su nuovi lavori discografici.

L’anno scorso, i Radiohead sono tornati a suonare insieme a distanza di sette anni dal loro ultimo tour, per la gioia dei fan. Chi, però, si aspettava che, oltre alla tournée, sarebbe arrivato anche un nuovo album, è rimasto deluso e, a quanto pare, dovrebbe abbassare notevolmente le aspettative. L’ultimo disco di Thom Yorke e soci è A moon shaped pool e risale al 2016; stando a quanto dichiarato da Ed O’Brien in un’intervista per presentare il suo nuovo LP solista Blue morpho, potrebbe essere il loro canto del cigno dal punto di vista discografico. Parlando con il New Musical Express, infatti, il chitarrista ha chiosato: «Da dove ti è venuta questa idea che ci sia un altro disco dei Radiohead?». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un nuovo album dei Radiohead? Difficile che veda mai la luce, parola di Ed O’Brien

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Queen – The Show Must Go On: Brian Dice Non Ce la Fai. Freddie Risponde Così

Notizie e thread social correlati

Radiohead, il chitarrista Ed O’Brien annuncia il ritorno della band nel 2027Il chitarrista dei Radiohead, Ed O’Brien, ha annunciato il ritorno della band nel 2027, dopo aver partecipato a concerti che hanno segnato il loro...

Thom Yorke, in arrivo un album solista? A spoilerarlo è Ed O’BrienUn membro della band ha lasciato intendere che potrebbe essere in arrivo un album solista, pochi mesi dopo il ritorno pubblico del gruppo.

Temi più discussi: Thom Yorke parla del prossimo tour dei Radiohead e del suo nuovo album solista; La discografia dei Radiohead torna nei negozi questa primavera, ma in vinile; Ed O’Brien, dai Radiohead a Dante: Mi sono perso nella selva oscura. Avevo chiuso con la musica; Thom Yorke sul suo nuovo album solista: Completamente diverso.

Ed O’Brien non può fare un tour del suo nuovo album in America a causa dei costi: 'È una questione economica ridicola. È così costoso fare tour' reddit

. @thomyorke sul palco insieme a @flea333 dei @ChiliPeppers durante un concerto a Londra Il frontman dei @radiohead si è esibito insieme al bassista della band californiana durante uno show al Koko Club di Camden #Flea #ThomYorke #RedHotChiliP x.com

Thom Yorke sul suo nuovo album solista: Completamente diversoDopo aver ricevuto il premio Academy Fellowship alla 71esima edizione degli Ivor Novello Awards e aver presentato live l'inedito Space walk, Thom Yorke si è intrattenuto con Matt Everitt per un'in ... rockol.it

Thom Yorke parla del prossimo tour dei Radiohead e del suo nuovo album solistaA margine della cerimonia degli Ivor Novello Awards di giovedì sera, Thom Yorke ha parlato del suo prossimo album solista, di un possibile ritorno live dei Radiohead e dello stato dell’industria music ... ondarock.it