Un nuovo album dei Radiohead? Difficile che veda mai la luce parola di Ed O’Brien

Da metropolitanmagazine.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ed O’Brien, chitarrista dei Radiohead, ha dichiarato che è improbabile che venga pubblicato un nuovo album della band. Lo scorso anno, i Radiohead si sono riuniti per un tour dopo sette anni di assenza, suscitando entusiasmo tra i fan. Non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a future uscite discografiche, e O’Brien ha espresso scetticismo sulla possibilità di un nuovo progetto in studio. La band ha recentemente eseguito live, ma non ci sono indicazioni su nuovi lavori discografici.

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L’anno scorso, i Radiohead sono tornati a suonare insieme a distanza di sette anni dal loro ultimo tour, per la gioia dei fan. Chi, però, si aspettava che, oltre alla tournée, sarebbe arrivato anche un nuovo album, è rimasto deluso e, a quanto pare, dovrebbe abbassare notevolmente le aspettative. L’ultimo disco di Thom Yorke e soci è A moon shaped pool e risale al 2016; stando a quanto dichiarato da Ed O’Brien in un’intervista per presentare il suo nuovo LP solista Blue morpho, potrebbe essere il loro canto del cigno dal punto di vista discografico. Parlando con il New Musical Express, infatti, il chitarrista ha chiosato: «Da dove ti è venuta questa idea che ci sia un altro disco dei Radiohead?». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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