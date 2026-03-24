Un membro della band ha lasciato intendere che potrebbe essere in arrivo un album solista, pochi mesi dopo il ritorno pubblico del gruppo. La notizia arriva da una fonte vicina a uno dei musicisti, che ha rivelato dettagli sul possibile nuovo progetto personale. Il 2026 si sta configurando come un anno dedicato ai lavori solisti dei componenti del gruppo, lasciando intendere che le attività individuali continueranno a caratterizzare il calendario musicale.

Sono passati pochi mesi dal ritorno in scena (piuttosto inaspettato) dei Radiohead, ma il 2026 sembra essersi già delineato come un anno incentrato sui progetti solisti dei vari membri della band, con buona pace del gruppo. Attualmente, infatti, già due di loro sono con le mani in pasta per nuove opere discografiche, ma potrebbe non essere finita qui. Qualche settimana fa è stato annunciato il nuovo disco di Jonny Greenwood, realizzato insieme al compositore Shye Ben Tzur e ai Rajasthan Express e intitolato Ranjha, in uscita a maggio. Di recente, invece, Ed O’Brien ha confermato l’arrivo del suo secondo album da solista; proprio quest’ultimo, durante un intervista, avrebbe spoilerato che anche Thom Yorke avrebbe qualcosa in cantiere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Thom Yorke, in arrivo un album solista? A spoilerarlo è Ed O’Brien

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