Radiohead il chitarrista Ed O’Brien annuncia il ritorno della band nel 2027

Il chitarrista dei Radiohead, Ed O’Brien, ha annunciato il ritorno della band nel 2027, dopo aver partecipato a concerti che hanno segnato il loro ritorno sulle scene. In un’intervista, O’Brien ha condiviso dettagli sui progetti futuri del gruppo e ha rotto il silenzio riguardo ai piani per i prossimi anni. La notizia ha suscitato l’interesse dei fan e della stampa musicale.

Il chitarrista dei Radiohead, Ed O’Brien ha rotto il silenzio dopo i live che hanno segnato il ritorno sulle scene del gruppo, parlando dei progetti in arrivo nel 2027. Il gruppo di Oxford è tornato sui palchi di Europa e Regno Unito lo scorso anno, segnando i loro primi concerti a distanza di sette anni. Hanno tenuto una serie di venti live nelle arene di cinque città, tra i quali quattro serate all ‘Unipol Arena di Bologna. Per le residency, i Radiohead hanno adottato un “approccio da artisti di strada ” alla loro scaletta eseguendo “qualsiasi ordine” di brani desiderassero, riducendo il loro enorme catalogo a “circa 70 canzoni”. Thom Yorke e soci si sono esibiti in un palco collocato al centro delle venue per tutta la durata del tour. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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