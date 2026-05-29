Un murale per la nuova scuola media all’ex Manifattura Tabacchi
È stato approvato un progetto per realizzare un murale artistico nella nuova scuola media all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi. Contestualmente, si prevede l’allestimento di un Museo di Storia Naturale nella stessa sede, all’interno del Palazzo del Governatore. Le decisioni sono state prese durante l’ultima riunione del Consiglio, che ha discusso i lavori relativi a questi interventi. Entrambi i progetti riguardano interventi di riqualificazione e valorizzazione degli spazi.
La realizzazione di un murale artistico ad abbellire la nuova scuola secondaria di 1° grado all'interno dell'ex Manifattura Tabacchi e l'allestimento del Museo di Storia Naturale nella nuova sede interna al Palazzo del Governatore: questi i progetti su cui si è incentrata l'attività del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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