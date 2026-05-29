Un murale per la nuova scuola media all’ex Manifattura Tabacchi

Notizia in breve

È stato approvato un progetto per realizzare un murale artistico nella nuova scuola media all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi. Contestualmente, si prevede l’allestimento di un Museo di Storia Naturale nella stessa sede, all’interno del Palazzo del Governatore. Le decisioni sono state prese durante l’ultima riunione del Consiglio, che ha discusso i lavori relativi a questi interventi. Entrambi i progetti riguardano interventi di riqualificazione e valorizzazione degli spazi.