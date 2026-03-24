Ex Manifattura Tabacchi il cantiere vede la fine | ecco la nuova casa dei carabinieri di Bari

Sopralluogo del sindaco Leccese nel cuore del Libertà: il polo della sicurezza sarà pronto ad aprile. I dettagli del progetto Il rilancio del quartiere Libertà passa dal recupero dei suoi spazi storici e, soprattutto, dalla sicurezza. Il fulcro di questa trasformazione è l'ex Manifattura dei Tabacchi, dove il progetto per la realizzazione della nuova stazione dell'Arma dei Carabinieri è ormai alle battute finali. La nuova caserma sorge al piano terra del corpo di fabbrica situato a sinistra dell'ingresso carrabile del complesso, su via Pietro Ravanas. Non si è trattato di un semplice restyling, ma di un intervento profondo che ha coinvolto l'assetto strutturale dell'immobile e la distribuzione degli spazi interni, con la creazione di nuove aperture nei setti murari originali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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