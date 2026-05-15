La ex Manifattura tabacchi torna in dote al comune di Sansepolcro

Nella giornata del 15 maggio 2026, il consiglio comunale di Sansepolcro ha approvato ufficialmente il trasferimento della ex Manifattura tabacchi al patrimonio comunale. La decisione segue un lungo procedimento legale che ha portato alla restituzione dell’immobile al municipio. La seduta è stata caratterizzata dalla discussione e dalla formalizzazione di questo passaggio, ritenuto rilevante per la gestione futura del bene da parte dell’amministrazione locale.

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