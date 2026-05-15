La ex Manifattura tabacchi torna in dote al comune di Sansepolcro
Nella giornata del 15 maggio 2026, il consiglio comunale di Sansepolcro ha approvato ufficialmente il trasferimento della ex Manifattura tabacchi al patrimonio comunale. La decisione segue un lungo procedimento legale che ha portato alla restituzione dell’immobile al municipio. La seduta è stata caratterizzata dalla discussione e dalla formalizzazione di questo passaggio, ritenuto rilevante per la gestione futura del bene da parte dell’amministrazione locale.
Arezzo, 15 maggio 2026 – . La recente seduta del consiglio comunale ha ratificato un atto di grande importanza per la realtà di Sansepolcro. Si tratta dell’acquisto del fabbricato denominato “Ex Manifattura Tabacchi” che sorge in pieno centro storico, di proprietà di “Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare” da molti anni in disuso. Un insieme di edifici di vaste proporzioni, inserito nella parte più antica del Borgo a Porta Romana, che ha alle spalle un pezzo importante della storia economica e lavorativa della città e del territorio. L’attuale amministrazione ha sin dal suo inizio mandato manifestato la volontà di esplorare tutte le possibilità di restituire l’immobile a Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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