Durante la trasmissione Rai 1 condotta da Caterina Balivo, si è svolta una reunion di “Un medico in famiglia”. Lino Banfi si è commosso e ha chiesto il ritorno della fiction. La scena ha suscitato emozioni tra il pubblico presente in studio. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a nuovi progetti o riprese è stata annunciata. La puntata si è concentrata sulla celebrazione della serie, senza ulteriori dettagli su sviluppi futuri.

La nostalgia ha preso il sopravvento nello studio de La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, dove è andata in scena una vera e propria reunion di Un medico in famiglia, una delle fiction più amate della televisione italiana. In studio si sono ritrovati Lino Banfi, Milena Vukotic, Eleonora Cadeddu e Margot Sikabonyi, mentre Michael Cadeddu, storico interprete di Ciccio Martini, è intervenuto in collegamento video dalla Germania, dove oggi vive e lavora come fantino. Il momento più toccante è arrivato quando Lino Banfi ha visto entrare in studio Eleonora Cadeddu e Margot Sikabonyi: l’attore si è visibilmente commosso, travolto dall’abbraccio delle due attrici, che gli si sono letteralmente fiondate addosso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Un Medico in Famiglia, reunion da brividi a La Volta Buona: Lino Banfi si commuove e chiede il ritorno della fiction

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